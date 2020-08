하나금융, 집중호우 피해 복구에 10억 기부…이자 감면 등 금융지원

[아시아경제 김민영 기자] 하나금융그룹이 집중호우로 피해를 입은 기업과 개인 금융지원에 나선다.

하나금융은 이번 장마철 전국적인 집중호우로 인해 피해를 입은 지역의 신속한 복구를 위해 10억원을 기부하고, 그룹 차원에서 피해 기업 및 개인을 위한 금융지원에 적극 나서기로 했다고 6일 밝혔다.

기부금은 전국재해구호협회 등 도움이 필요한 곳에 기부해 재해구호물품 지원과 수해지역 복구에 사용될 예정이다.

김정태 하나금융 회장은 “전국적인 집중호우로 인한 피해로 어려움을 겪고 있는 우리 주변의 이웃들에게 따뜻한 관심과 도움이 필요하다”며 “피해 지역을 신속히 복구하고 피해를 입은 분들이 하루빨리 안정적인 생활로 돌아갈 수 있도록 최선의 노력을 다 하겠다”고 밝혔다.

하나금융 관계사 별 금융지원도 실시한다.

하나은행은 중소?중견기업 및 개인사업자 등 기업에 대해 총 한도의 제약 없이 업체 당 5억원 이내의 신규 긴급경영안정자금을 지원한다. 또 기존 대출 만기도래 시 원금 상환 없이 최장 1년 이내 대출의 만기 연장을 지원하고 분할 상환금의 경우 최장 6개월 이내 상환을 유예키로 했다.

피해를 입은 기업 손님에 대해서는 최대 1.3%포인트 이내의 금리 감면을 지원하며 개인도 가계대출 신규 및 연장 시에 최대 1.0%포인트까지 금리를 깎아주기로 했다.

하나카드는 집중호우 피해 손님에 대해 지원 신청 달부터 최대 6개월까지 신용카드 이용금액(일시불, 할부, 카드론, 현금서비스) 청구를 유예키로 했다. 청구 유예기간 동안의 할부이자 및 카드대출 이자는 청구하지 않으며 연체 중인 경우에도 최대 6개월 동안 채권추심을 중단하고 분할상환 할 수 있도록 했다.

하나캐피탈도 콜센터를 통해 피해사례를 접수하면 6개월간 원금 상환을 유예하고 이자도 감면해 줄 방침이다.

김민영 기자 mykim@asiae.co.kr