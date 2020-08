안전보건공단, 국내 첫 ‘석면 분석 교육’ 영상 개발

산업안전보건연구원, 석면 분석 동영상 교육자료 2종 제작·보급

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 학교 건물 등의 석면 관리 문제에 사회적 관심이 높아진 가운데 석면 분석 방법을 소개하는 동영상 교재가 국내에서 처음 개발돼 주목받고 있다.

안전보건공단 산업안전보건연구원은 석면 조사기관 연구자가 쉽게 석면분석 방법을 배울 수 있는 동영상 교육 자료 개발을 완료했다고 6일 밝혔다.

최근 학교건물의 석면 관리 문제 등 석면에 대한 사회적 관심이 높아지고 있으며, 이에 따라 석면 조사기관의 분석능력에 대한 신뢰성 확보 필요성이 증가하고 있다.

공단 연구원은 코로나19로 인한 대면 교육의 어려움을 극복하고, 신규 석면 분석자에 대한 교육을 지원하기 위해 동영상 자료를 개발한 것이다.

이번에 개발한 교육 영상은 총 2종이다. ‘위상차현미경을 이용한 공기 중 석면 분석법’ 12분47초짜리 동영상과 ‘편광현미경을 이용한 고형시료 중 석면 분석법’ 31분51초 분량 동영상이다.

주요 내용으로 현미경 사용법부터 시료 처리, 결과 도출까지 일련의 석면분석 과정을 담았으며, 이해하기 어려운 실험 순서와 내용을 쉽게 따라 하며 배울 수 있도록 했다.

교육 영상은 DVD 형태로 500개 제작해 전국 고용노동부 지정 석면조사기관 197개소와 석면분석 실험실에 제공하며, 산업안전보건연구원 유튜브 채널에도 공개할 예정이다.

산업안전보건연구원은 분석 정확도와 정밀도 향상을 위해 석면 분석 교재 개발과 전문가양성 교육을 해왔지만, 현재는 코로나19로 인해 대면 교육이 잠정 중단된 상태이다.

한편 공단 연구원은 2019년에 작업환경측정 시료의 분석법에 대한 동영상 교육 자료 2종 ‘유기화합물’과 ‘금속’을 개발해 연구원 유튜브 채널에 공개한 바 있다.

고재철 안전보건연구원장은 “석면분석 교육영상 개발을 통해 연구자들이 쉽게 실험과정을 이해하고 활용해 분석기술 향상에 도움이 되길 바란다”고 말했다.

