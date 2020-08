[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남교육청은 2021년도 예산 편성을 앞두고 도민의 직접 참여를 통해 폭넓은 의견을 수렴을 위해 오는 21일까지 설문 조사를 실시한다고 7일 밝혔다.

설문은 경남 교육정책, 학교지원, 교육복지 및 교육환경개선, 교육재정 관심도 등 총 21개 항목으로 구성됐다. 학생·학부모·교직원 등 도민 누구나 참여할 수 있다.

설문 조사 결과는 내년도 예산 편성 시 예산 운용 방향 설정을 위한 기초자료로 활용하고, 설문결과 분석을 통해 중점 투자 방향 및 투자 우선순위 등을 파악해 내실 있는 예산을 편성할 예정이다.

유상조 예산 총괄서기관은 “예산 편성 방향과 우선순위에 주민의 의견을 반영해 건전한 재정 운용과 사회적 가치를 실현하고 아울러 도민의 신뢰를 받는 투명한 예산 운용을 위해 노력하겠다”고 말했다.

