[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 지하1층 와인매장에서 시원한 청량감을 느낄 수 있는 ‘스파클링 와인 특집전’을 마련해 선보이고 있다. 스파클링 와인은 여름철 시원하게 마실 수 있는 주류로 레드 와인에 비해 알코올 도수가 낮고 단맛과 과일향이 강하며 청량감이 있어 부담 없이 즐길 수 있다.

