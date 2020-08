경주시, '금장대' 지붕 기와마다 입체감 연출 … "야경 경관 개선"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경주시는 시가지가 한눈에 내려다보이는 '금장대'의 야간 경관 개선사업을 마무리했다고 6일 밝혔다.

국비 1억을 포함해 2억원이 투입된 이번 사업을 통해 LED 조명을 투광하는 방식으로 전통 기와지붕을 경주 8색 가운데 '금관금색'을 기본 콘셉트로 삼아 입체감을 연출함으로써 다채로움과 화려함을 극대화했다. 경주 8색은 화랑적색·불국홍색·서라벌황색·남산녹색·동해청색·첨성자색·금관금색·삼국흑색 등이다.

'금장대'는 경주의 서천과 북천이 만나는 예기청소 위 절벽에서 내려다보이는 풍경이 너무도 아름다워 기러기도 쉬어 갔다는 옛말이 전해올 정도로 빼어난 절경을 자랑하는 '형산강 8경' 중 하나다.

이번 경관 개선 사업은 지난 2012년에 중창된 금장대가 강 건너 맞은편에서 바라봤을 때 바닥과 절벽에만 조명이 설치돼 있어 어둡고 볼거리가 부족하다는 지적에 따라 추진됐다.

주낙영 경주시장은 "이번 금장대 뷰포인트 조성으로 2000만 관광객 유치와 지역관광 활성화 등에 기여할 것으로 기대한다"면서 "경주의 관문인 경주교를 비롯해 테마·역사지구·권역별로 경주의 빛이 아름답게 연출되도록 야경을 개선해 나가겠다"고 전했다.

한편 경주시는 민선7기 출범하던 2018년 9월 양남 관성솔밭해변에 친환경 하이브리드 경관조명 설치를 시작으로, 감포 나정인도교와 주상절리 전망대에 경관조명을 조성하는 등 '밤이 아름다운 관광도시'로 변모를 꾀하고 있다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr