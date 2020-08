올 2분기 코로나 최대 피해지는 제주…서비스업생산·소매판매 '뚝'

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 올 2분기 제주도가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 따른 서비스업 생산 위축, 소매판매 감소가 가장 심각한 것으로 나타났다.

6일 통계청은 이 같은 내용을 담은 '2020년 2분기 시도 서비스업생산 및 소매판매 동향'을 발표했다.

이에 따르면 서비스업생산은 전년 동분기 대비 16개 시·도에서 모두 감소했다.

특히 제주는 12.9% 줄었다. 세부적으론 숙박·음식점(-31.1%), 도소매(-15.2%), 예술·스포츠·여가(-47.6%), 운수·창고(-25.1%), 사업시설관리·사업지원·임대(-24.4%) 등에서 줄었다.

이외에도 인천(-11.6%)과 부산(-5.6%) 등은 숙박·음식, 운수·창고, 도소매 등에서 부진해 감소율이 높았다. 감소세도 전분기보다 확대됐다.

2분기 소매판매는 전년 동분기 대비 제주(-28.1%)와 서울(-8.3%), 인천(-5.2%), 부산(-1.5%) 등 4개 시·도에서 감소했고, 전남(10.2%)과 충남(8.7%), 광주(8.0%), 전북(7.7%), 충북(7.3%) 등 12개 지역에서는 증가했다.

