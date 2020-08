"공정하고 투명하게" NS홈쇼핑, 상품선정 프로세스 강화

전원 외부인원으로 구성된 상품선정위원회 운영

협력사 직접 발표, 평가 항목 개선 등 공정성, 투명성 높여

[아시아경제 임혜선 기자] NS홈쇼핑이 공정성과 투명성을 높이기 위해 상품선정 프로세스를 강화했다.

NS홈쇼핑은 지난 5일 경기도 성남 판교 사옥에서 소비자전문위원을 위촉하고, 개편된 상품선정위원회를 개최했다고 6일 밝혔다. 홈쇼핑 상품선정위원회에 소비자 단체 전문가를 포함해 운영하는 것은 NS홈쇼핑이 최초다.

이번에 위촉된 소비자전문위원은 양지안 한국녹색구매네트워크 사무처장과 김애정 사단법인 소비자시민모임 성남지부 교육팀장으로, 기존 고객위원 8명과 함께 10인 체재로 상품선정위원회에서 활동한다.

2001년부터 매주 운영해 808차를 맞이한 상품선정위원회는 NS홈쇼핑 입점을 위해 반드시 거쳐야 하는 과정이다. 지난해 7월부터는 함께 참여했던 사내위원을 전면 배제하고, 고객위원 중심으로 운영해 왔다.

고객위원은 NS홈쇼핑 우수고객으로 상품선정에 참여하면서, 고객의 소리를 직접 전달해 상품 만족도를 높이는 역할을 하고 있다. 나아가 이날 합류하게 된 소비자전문위원을 통해 NS홈쇼핑 고객뿐만 아니라 보편적인 소비자 의견까지 수렴한다는 계획이다.

또한, 상품 설명 역시 기존 MD가 발표하던 방식에서 협력사 담당자가 직접 발표하는 방식으로 바꿨다. 내부 직원인 MD의 영향력을 배제하고, 협력사에게 투명하고 공정한 기회를 부여하기 위해서다.

상품의 시장성 평가 강화를 위해 평가 항목도 개선했다. 상품 품질, 기능, 가격 적합성, 고객 편의성 등 10점 척도의 항목별 점수에 평가위원의 구매 선호도를 정성평가로 추가해 실제 구매로 이어질 수 있는 상품에 높은 점수가 부여되도록 했다.

NS홈쇼핑은 상품선정위원회의 공정성과 투명성을 지속해서 유지하고 강화하기 위해 윤리위원회를 통해 상품선정 프로세스와 상품선정위원회 운영 현황을 점검할 계획이다.

도상철 NS홈쇼핑 대표는 "상품선정위원회는 고객의 입장에서 상품의 만족도를 높이고, 협력사에게 공평한 입점 기회와 고객의 피드백을 직접 듣는 기회를 제공하고 있다"면서 "고객중심경영 강화와 공정하고 투명한 유통 질서 확립을 위해 앞으로도 상품선정 프로세스의 혁신을 이어갈 것"이라고 말했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr