성북구립도서관, 비대면 맞춤형 ‘온라인 라이브 작가와의 만남’ 호평

7월30일 ‘단순한 진심’ 조해진 작가 유튜브 통해 실시간 라이브 방송...- 김보라(8월6일), 이금이(8월13일), 김초엽(9월12일) 작가와 만남 예정

[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로)와 성북구립도서관이 진행하는 비대면 맞춤형 작가와의 만남이 주민에게 호평을 받고 있다.

코로나19로 인해 작가와의 대면 만남이 어려운 상황에서 비대면 실시간 라이브 방송을 활용 주민의 갈증을 해소하고 있기 때문이다.

지난 7월30일 첫 유튜브 라이브(Live)로 진행된 '조해진 작가와의 만남'은 주민의 바람을 보여주듯 많은 400여 명의 시청자가 실시간으로 함께했다.

사회적 거리두기 동참을 위해 현장에는 소수의 주민이 참관, 모든 진행은 온라인 방송으로 운영됐다.

'조해진 작가와의 만남'은 조해진 작가와 한국일보 한소범 문화부 기자의 대담형식으로 1시간 10분가량 진행됐다. 실시간 독자 질문과 작가의 즉각적인 답변이 오가는 동안 온·오프라인 참여자의 반응도 뜨거웠다.

유튜브 온라인 참여자들은 실시간 채팅에 “?작가님 목소리가 너무 따뜻해요. 옆에서 말씀해주시는 것 같아요(ID ‘티*’)”, “작가 만남 후 책을 다시 읽으면 책이 또 다른 이야기일 것 같네요(ID ‘전**’)” 등의 의견을 올려 진행을 독려하였다. 또한 “낯설고 단절감을 느낄 것이라는 예상과 달리 공간을 뛰어 넘은 대화는 직접 대면 대화에 대한 아쉬움을 덜어주기에 충분했으며 작가를 더욱 깊이 이해할 수 있었다”(ID C****)라며 온라인 라이브 작가와의 만남에 대한 만족감을 표시하기도 했다.

성북구 한 책 최종 후보도서 작가들과 전문가들의 대담으로 기획된 '2020 집에서 만나는 작가와의 만남'은 6일 오후 7시 김보라 작가(차현지 소설가 진행), 8월13일 오후 7시 이금이 작가와의 만남(유영진 평론가 진행)으로 이어지며, 9월12일 오후 2시에는 인기 북튜버 김겨울의 (겨울서점 채널 운영) 진행으로 김초엽 작가와의 만남이 준비돼 있다.

이승로 성북구청장은 “코로나 19로 나와 이웃의 건강과 안전을 위해 성실하게 사회적 거리두기에 동참하고 있는 성북구민을 위해 코로나19 맞춤형 다양한 문화프로그램을 준비하고 있으며, 심리적 방역까지 주민이 믿고 신뢰하는 행정을 위해 더욱 노력하겠다”고 했다.

'2020 집에서 만나는 작가와의 만남'은 성북문화재단 유튜브 공식계정을 통해 참여할 수 있으며 실시간 댓글로 직접 소통이 가능하다.

이미 진행된 작가와의 만남은 성북문화재단 유튜브 공식계정에서 다시 보기가 가능하다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr