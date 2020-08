[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 5일 오후 영등포본동 구석구석을 돌며 주민과 만나는 소통행보를 펼쳤다.

채 구청장은 이 날 발달장애인의 일자리 창출과 사회적 자립을 돕는 ‘꿈더하기 베이커리’와 동네 사랑방 역할을 하고 있는 부동산과 카페를 찾아 코로나19로 인한 애로사항과 지역현안에 대한 주민 제안, 건의사항을 청취했다.

채 구청장은 구민 삶의 현장과 생활 터전으로 직접 찾아가 현장의 목소리를 듣는 소통 행정을 진행하고 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr