전북도교육청, 내년도 교원 임용시험 사전예고

공립 유·초·특수학교 교사 146명 선발

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 전북도교육청이 내년도 공립 유치원·초등·특수학교에 대한 교원 임용시험을 사전 예고했다.

5일 도교육청은 2021학년도 공립 유치원·초등·특수학교(유치원·초등) 교원 임용시험 실시에 대한 사전예고를 홈페이지에 공고했다고 밝혔다.

이에 따르면 내년도 유치원교사는 일반 46명, 장애 4명으로 50명을, 초등교사는 일반 80명, 장애 6명으로 86명을 선발한다.

또 특수유치원교사는 일반 2명, 장애 1명으로 3명을, 특수초등교사는 일반 6명, 장애 1명으로 7명을 선발해 총 146명을 임용하게 된다.

이는 전년도 선발인원 221명보다 75명이 감소한 인원으로 각 선발 분야별로 정원증감 요인과 퇴직, 휴·복직 등을 반영한 사항이며, 자세한 사항은 내달 9일(수) 초등교원 임용후보자 선정경쟁시험 시행계획을 통해 공고될 예정이다.

원서는 오는 10월 4일(일)부터 10월 8일(목)까지 5일간 전라북도교육청 나이스 교직원 온라인채용 시스템에서 접수하며, 제1차 시험은 11월 7일(토)에 실시할 예정이다.

또한, 유치원교사와 특수유치원교사의 경우 교육과정 출제범위가 변경되고, 모든 선발분야의 교직논술 과목의 답안지 양식과 배점이 변경돼 응시자들은 관련사항을 반드시 확인해야 한다.

자세한 사항은 전라북도교육청 홈페이지의 알림마당, 시험/채용정보에서 초등임용시험 게시판을 통해 확인할 수 있다.

호남취재본부 홍재희 기자 obliviate@asiae.co.kr