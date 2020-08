임실군, 임산부·영유아 영양 불균형 해소 ‘앞장’

이달 14일까지 영양플러스 신규 대상자 모집

[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 임실군 보건의료원이 임산부와 영유아의 건강을 보호하기 위해 영양플러스 대상자 모집에 나섰다.

5일 보건의료원은 오는 10일부터 14일까지 5일간 임산부 및 영유아의 영양 불균형 문제를 해소하고 건강 증진을 도모하는 영양플러스사업 신규 대상자를 모집한다고 밝혔다.

대상자로 선정되면 매월 2회 가정으로 맞춤형 보충식품 패키지를 공급받고 영양교육과 개인 영양상담 등을 받을 수 있다.

신청 자격은 임실군에 거주하는 임산부(임신부, 출산부, 수유부) 또는 72개월 미만 영유아가 있는 가정으로 기준 중위소득 80% 이하면 신청할 수 있다.

소득 기준은 최근 3개월 건강보험료 본인부담금을 통해 확인 가능하며, 자세한 사항은 보건의료원 영양플러스실로 문의하면 된다.

또한, 보건의료원은 이날 코로나19를 건강하게 극복하자는 취지로 영양플러스사업 대상자 63가구에 보충식품과 함께 국산 덴탈마스크 50매를 배송했다.

양형식 보건의료원장은 “임산부와 영유아의 영양상태 개선과 식생활 관리능력 향상을 위해 다양한 지원을 해나가고 있다”며 “신규 대상자 모집에 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

호남취재본부 박노식 기자 sd2481@asiae.co.kr