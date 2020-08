부산 문현금융단지에 코스모스 산책로 생긴다

주택금융공사, 도심 속 꽃길 조성 … 힐링 공간·취약계층 일자리 제공

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 한국주택금융공사(HF)가 부산 남구 문현금융단지에 코스모스 산책로를 조성한다.

HF공사는 부산도시공사·부산지역자활센터협회 등과 ‘문현금융단지 녹지공간 조성 및 사회적 일자리 창출을 위한 업무 협약’을 체결했다고 5일 밝혔다.

HF공사는 부산도시공사가 무상 제공하는 문현금융단지 내 공터 3000㎡에 코스모스 꽃길 산책로를 만들어 올가을 지역주민에게 개방하기로 했다.

공사는 이 꽃길 조성이 완료되면 부산지역자활센터협회와 협업해 녹지 공간 유지·보수·안전관리 활동에 취약계층 일자리를 제공한다.

이정환 HF공사 사장은 “코스모스 산책로 조성으로 지역주민에게 쾌적한 도심 속 힐링 공간을 제공하고, 사회적 일자리 창출에도 기여하고자 한다”고 말했다.

