진에어, 1092억원 규모 유상증자…"지속적 성장 동력 개발 위한 것"

진에어 진에어 272450 | 코스피 증권정보 현재가 9,980 전일대비 20 등락률 -0.20% 거래량 102,539 전일가 10,000 2020.08.05 15:30 장마감 close 가 1000억원대 유상증자에 나선다.

진에어는 5일 이사회를 열고 총 1092억원 규모의 유상증자를 결의했다고 공시했다. 진에어 측은 "불확실한 경영환경을 대비하는 동시에 지속적인 성장 동력을 개발하기 위해 유상증자를 하게 됐다"고 밝혔다.

이번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며, 신주 1500만주를 주당 7280원에 발행할 예정이다. 신주배정기준일은 9월 16일, 납입일은 11월 3일이다.

진에어의 최대주주는 한진칼(지분율 60.0%)이다. 우리사주 배정 20%를 제외하면 한진칼이 진에어의 유상증자에 참여하려면 약 524억원을 투입해야 한다.

기존 주주는 오는 10월 26~27일 신주 청약을 신청할 수 있다. 일반 투자자 청약은 10월 29~30일이다. 대표주관회사는 신한금융투자, 미래에셋대우, KB증권, 삼성증권이다.

유상증자가 완료되면 진에어의 전체 발행 주식은 기존 3000만주에서 4500만주로 늘어나게 된다. 이번 유상증자를 통해 조달된 자금은 운영자금으로 사용될 예정이다.



