순천시 드림스타트 아동, 입체퍼즐 만들기로 창의력 뿜뿜

우리나라 문화유산 입체퍼즐 만들기로 슬기로운 여름방학 보내기

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천시(시장 허석)는 지난 4일부터 드림스타트 학령기 아동 200명을 대상으로 ‘창의력 개발, 꿈꾸는 예술의 나라’ 프로그램을 진행하고있다.

‘꿈꾸는 예술의 나라’는 드림스타트 40개 프로그램 중에서도 아이들과 학부모에게 호응도가 높은 프로그램으로, 올해는 코로나19 확산방지 및 예방을 위해 집합교육이 아닌 각 가정에서 진행된다.

여름방학 기간 동안 거북선, 첨성대 등 우리나라 문화유산을 입체퍼즐로 만들어 보며, 관찰력, 지구력, 창의력을 키우고 동시에 간접적 문화 탐방까지 할 수 있는 프로그램이다.

총 10가지 문화유산을 만들 수 있는 입체퍼즐은 감염병 확산을 예방하고자 직접 만나 전달하는 방식 대신 택배를 통해 각 가정으로 전달됐다.

조민자 아동청소년과장은 “코로나19 장기화로 지쳐있는 드림스타트 아동들이 방학동안 창의력을 기르고, 간접적 문화탐방도 할 수 있도록 이번 프로그램을 기획하게 됐다”며 “앞으로도 드림스타트 아동의 건강한 성장을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

