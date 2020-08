순천시의회, 대구 수성구의회와 간담회 개최

사회복지분야 정책 공유의 장 마련

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천시의회(의장 허유인)는 5일 대구광역시 수성구의회에서 순천시의회를 방문해 사회복지 관련 간담회를 가졌다고 밝혔다.

이날 수성구의회의 방문은 순천시 비교 견학 일정 중 하나로 이루어졌으며, 순천시의회에서는 허유인 의장을 비롯한 여러 의원들이 간담회에 참석해, 양 시·구의 복지 정책을 공유하는 자리를 가졌다.

특히, 수성구의회 사회복지위원회(위원장 김두현) 소속 의원들은 순천시에서 운영하고 있는 독거노인들을 위한 공동 생활공간인 ‘9988쉼터’에 대한 설명을 듣고 깊은 관심을 보이기도 했다.

수성구의회 김두현 위원장은 “순천시는 ‘9988쉼터’를 비롯해 사회복지 분야에서 배울점이 많은 곳이다”며 “수성구에 접목할 수 있는 정책들을 고민해볼 수 있는 좋은 기회가 되었다”고 말했다.

이에 순천시의회 허유인 의장은 “이번 간담회를 계기로 양 의회가 상호 협력할 수 있는 계기가 마련되었다고 생각한다”며 “향후 수성구의회와 지속적인 정책 공유를 통해 영호남 지방의회 간 교류의 물꼬를 트겠다”고 화답했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr