‘전남 농촌체험관광’ 비대면 관광지 인기

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 코로나19 시대를 맞아 여유롭고 안전하게 여행할 수 있는 전남 농촌체험관광이 인기를 끌고 있다.

전남은 산과 강, 바다, 시원한 계곡을 두루 갖추고 있어 아름다운 자연경관 감상과 함께 전통문화와 향토음식체험 등 관광객들에게 희소성 있는 여행지로 각광받고 있다.

전남도는 지난 6월부터 관광객들의 안전한 여행을 즐길 수 있도록 농촌관광 시설에 대한 안전·위생 점검을 비롯 친절서비스 교육, 안전 및 시설물에 대한 화재보험 가입 완료 등 만반의 준비를 마쳤다고 5일 밝혔다.

전남 농촌관광시설은 생활 속 거리두기가 가능한 가족 중심의 개별여행지로서 안전에 최적화 돼 있다. 자두, 복숭아, 옥수수 등 영농체험은 물론 여름철 필수코스 물놀이, 자연을 벗 삼아 커피를 즐길 수 있는 드립커피체험 등 다양한 체험을 즐길 수 있다.

이와 함께 농림축산식품부는 코로나19로 침체된 농촌관광에 활력을 불어넣기 위해 농촌체험휴양마을, 관광농원 등 농촌관광지를 방문한 여행객의 이용금액을 30% 할인(최대 3만 원)해 주는 농촌관광 할인지원사업을 추진하고 있다.

여름 휴가철 농촌관광을 계획 중이거나 관심 있는 사람은 농협·신한·현대 3개 카드사 누리집이나 앱을 통해 할인 이벤트에 참여하면 된다. 선착순 6만 명을 대상으로 지원된다.

할인 받을 수 있는 농촌관광지 정보, 할인쿠폰 참여 방법 등에 대한 자세한 내용은 농촌여행 웰촌 누리집을 통해 확인할 수 있다.

정하용 전남도 농업정책과장은 “본격적인 휴가철 혼잡한 여행지를 피해 맞춤형 비대면 여행지로 제격인 전남 농촌에서 가족들과 함께 힐링하시기 바란다”며 “농촌관광시설에 대한 안전과 방역관리에 최선을 다하고 다양한 콘텐츠 발굴 등 지원정책도 지속적으로 발굴하겠다”고 말했다.

