부산시, 펀드 1000억원 결성 ‘유니콘기업’ 탄생시킨다

벤처펀드 1008억원 투자 시동 … 정부 ‘한국모태펀드 공모’ 선정

전략산업·신기술 등 4개 분야별 투자조합 8년간 운용키로

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시가 1000억원이 넘는 역대 최대 규모의 펀드를 조성해 창업과 벤처 투자에 나섰다.

부산시는 1008억6000만원의 펀드를 결성해 본격적인 투자를 시작한다고 5일 밝혔다. 펀드에는 국비 555억원과 시비 82억5000만원, 민간투자 371억1000만원이 모였다.

이번에 결성된 펀드는 지난 4월 정부의 ‘한국모태펀드 2020년 제1차 정시 출자사업’에 선정된 4개 펀드다.

분야별로 창업초기 부문 ‘WE초기기업펀드1호’, 관광기업육성 부문 ‘케이브릿지 관광산업 레벨업 투자조합’, ICT산업 부문 ‘BNK 지역균형성장 투자조합’, 개인투자조합 부문 ‘제피러스랩 개인투자조합 제1호’이다.

부산에 본사나 지사를 둔 투자조합 운용사가 앞으로 4년 투자, 4년 회수로 8년간 부산 벤처기업 발굴과 투자가 진행된다.

시는 창업?벤처기업을 육성하기 위해 지역 중심의 투자조합 결성을 적극적으로 이끌었다. 이번에 선정된 4개 펀드의 결성은 시비 82억5000만원을 출자해 11.2배에 해당하는 926억 원의 막대한 투자재원을 국가와 민간에서 확보하는 등 역대 최대의 성과를 거뒀다.

8월 6일 첫 결성하는 ‘케이브릿지 관광산업 레벨업 투자조합’을 시작으로 나머지 펀드도 속속 결성될 예정이다.

향후 초기투자 이후 후속 투자를 진행해 지역 기업의 투자 소외와 수도권 유출 현상을 적극 해소한다는 계획이다. 나아가 적극적인 투자유치와 성장을 통한 ‘부산발 유니콘 기업’ 탄생에 마중물 역할을 할 것으로 기대하고 있다.

이번 펀드 중 최대 규모인 WE초기기업펀드1호(576억원)는 서울에 본사를 두고 있는 창업투자사 위벤처스가 운용하며, 한국모태펀드 300억원, 부산시 20억원, 금융권 등이 256억원 출자해 조합원으로 참여한다.

위벤처스는 부산시의 전략산업 중 지능정보서비스산업과 라이프케어산업을 혁신성장 분야로 지목했다. 기존 부산의 주력산업과 인공지능(AI), 빅데이터, 사물인터넷(IoT) 분야와의 융합을 통해 경쟁력을 높일 수 있는 기반기술 분야에 많은 관심을 두고 있다.

최근 핵심 키워드인 언택트(Untact), 온라인(On-line), 바이오(Bio), 온디맨드(On-demand), 헬스케어(Health care) 분야의 성장 잠재력이 높은 창업초기 기업을 대상으로 약정액의 60% 이상 투자할 계획이며, 유망 창업?벤처기업 발굴과 투자에도 전념하기 위해 하반기 중 부산지사를 개소할 예정이다.

케이브릿지 관광산업 레벨업 투자조합(217억2000만원)은 한국모태펀드 145억원, 부산시 50억원, 금융권 등이 22억2000만원 출자한다.

운용사인 케이브릿지인베스트먼트는 2016년 설립한 부산 토종 창업투자사로 부산 관광산업 확대 가능성을 보고 관광기업 및 프로젝트에 투자를 진행한다.

관광산업 분야 중소?벤처기업과 유관프로젝트에 약정액의 65% 이상 투자할 계획이다. 관광 인프라와 한류 관광분야에 접목해 뉴노멀(New-normal) 시대에 부합하는 새로운 형태의 관광기업 출현을 목표로 하고 있다.

부·울·경 지역 대표 금융기관인 BNK금융그룹의 BNK벤처투자가 운용하는 BNK 지역균형성장 투자조합(165억4000만원)은 한국모태펀드 80억원, 부산시 7억5000만원, 부산은행 등 금융권이 77억9000만원 출자한다.

BNK벤처투자는 정부와 지자체의 정책 방향에 기반해 풍부한 지역산업 네트워크를 활용하고 부산시 전략산업 중 지능정보서비스산업인 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 가상증강현실(VR·AR) 등 정보통신기술을 주요 투자 분야로 설정했다.

한국모태펀드 출자 공모사업 중 ‘개인투자조합’ 분야는 2019년 처음 시작됐다. 제피러스랩 개인투자조합 제1호(50억원)는 부산에서 최초 결성하는 개인투자조합으로 그 의미가 크다.

한국모태펀드 30억원, 부산시 5억원, 금융권 등이 15억원을 출자했다. 부산에 본사를 둔 액셀러레이터 제피러스랩이 운용하며, 해양·수산·관광, 스마트공장·인공지능, 차세대 수송, 신재생 에너지, 헬스케어, 핀테크 분야에서의 투자전략을 수립하고 있다.

부산에 있는 초기 창업기업에 약정액의 60% 이상 집중 투자할 계획이다. 투자대상이 비교적 투자금액이 적은 초기투자 희망 창업기업으로 후속 투자를 희망하는 기업에는 같은 시기에 조성되는 WE초기기업펀드1호, 케이브릿지 관광산업 레벨업 투자조합 및 BNK 지역균형성장 투자조합으로 연계해 투자공백을 줄인다는 계획이다.

변성완 부산시장 권한대행은 “이번에 조성하는 1000억원대 규모의 펀드 결성을 시작으로, 미래세대를 위한 부산시 전략산업과 신기술 등에 집중투자를 해 기존 제조업 중심의 성장한계를 극복할 것”이라고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr