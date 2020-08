[클릭 e종목]"슈피겐, 포트폴리오 확장으로 성장 지속"

[아시아경제 박형수 기자] 리서치알음은 5일 슈피겐코리아 슈피겐코리아 192440 | 코스닥 증권정보 현재가 64,900 전일대비 4,100 등락률 +6.74% 거래량 141,251 전일가 60,800 2020.08.05 09:57 장중(20분지연) close 에 대해 기존 스마트폰 액세서리에서 화장품 등 뷰티 제품으로 포트폴리오를 확장하면서 성장을 지속할 것으로 내다봤다.

최성환 리서치알음 수석연구원은 " 슈피겐코리아 슈피겐코리아 192440 | 코스닥 증권정보 현재가 64,900 전일대비 4,100 등락률 +6.74% 거래량 141,251 전일가 60,800 2020.08.05 09:57 장중(20분지연) close 자회사인 슈피겐뷰티는 최근 코로나19와 관련해 미국 캘리포니아주의 요청을 받아 소독제를 대규모로 수주했다"고 설명했다.

이어 "코로나19 관련 수주와 관련해 일부 운송 비용만 6월에 선반영했음에도 2분기 호실적을 달성했다"며 "매출은 3분기부터 본격적으로 반영할 것"이라고 덧붙였다.

최 연구원은 "지난 5월27일 193억원 규모의 토지 및 건물 취득계획을 공시했다"며 "인천 물류 단지에 자체 창고를 확보해 독자적 물류 시스템 사업인 ‘창고세이버’ 효율성을 높이기 위한 것"이라고 분석했다.

아울러 "물류 창고로 확보하는 것은 최근 폭증하는 3자 세이버 물량에 대응하기 위한 투자"라며 "올해 슈피겐코리아 슈피겐코리아 192440 | 코스닥 증권정보 현재가 64,900 전일대비 4,100 등락률 +6.74% 거래량 141,251 전일가 60,800 2020.08.05 09:57 장중(20분지연) close 가 연결기준으로 영업이익 537억원을 달성할 것으로 추정한다"고 강조했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr