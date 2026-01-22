슈피겐코리아 는 임직원 상여금 지급을 위해 39억원 규모의 자사주 1만9700주를 처분한다고 22일 공시했다.
슈피겐코리아, 39억원 규모 자사주 처분
2026년 01월 22일(목)
슈피겐코리아 는 임직원 상여금 지급을 위해 39억원 규모의 자사주 1만9700주를 처분한다고 22일 공시했다.
