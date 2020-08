충남도 감사위, 도민 고충해결에 ‘적극행정’

[아시아경제(내포) 정일웅 기자] 충남도 감사위원회가 적극행정을 통해 도민 고충해결에 한몫을 하고 있다.

5일 도 감사위에 따르면 올해 상반기 도에 접수된 고충민원은 409건으로 지난해 상반기(379건)보다 30건 늘었다.

이중 도 감사위는 167건의 고충민원을 접수해 87건을 직접 해결하고 나머지 80건에 대해선 대안을 제시하는 것으로 민원을 처리했다.

도 감사위가 처리한 고충민원은 모바일 및 인터넷 74건, 문서 53건, 방문 40건 등으로 접수됐으며 분야별 고충민원은 일반 행정 분야가 72건으로 가장 많고 건설·교통 51건, 복무관련 21건, 산림환경 12건, 보건복지 8건, 농림수산 3건 등이 뒤를 이었다.

지역별 민원 발생건수는 내포(도) 48건, 천안 17건, 예산 14건, 서천·태안 각 12건, 논산 11건, 공주 10건, 당진 9건, 서산·금산·청양 각 6건, 보령·아산 각 5건, 부여 3건, 홍성 2건, 계룡 1건 등으로 집계된다.

김종영 도 감사위원장은 “최근 일반 행정과 건설·교통 고충 민원이 크게 늘어나는 추세”라며 “도 감사위는 민원인의 고충과 불편사항을 합리적이고 신속하게 처리함으로써 신뢰받는 도정을 구현하기 위해 노력하겠다”고 말했다.

한편 고충민원은 행정기관의 위법·부당함이나 소극적 처분 및 불합리한 행정제도로 국민의 권리가 침해되거나 불편 및 부담을 주는 것에 따른 민원을 의미한다.

최근에는 권리의식이 높아지고 민원접수 방법이 다양해지면서 고충민원 접수도 늘어나는 추세다.

