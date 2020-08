[e공시 눈에 띄네] 코스닥-4일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 디이엔티 디이엔티 079810 | 코스닥 증권정보 현재가 7,450 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 7,600 2020.08.05 08:02 장시작전(20분지연) close =운영자금 및 채무상환자금 조달 위해 150억원 규모 유상증자 결정

◆ 나스미디어 나스미디어 089600 | 코스닥 증권정보 현재가 30,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 29,900 2020.08.05 08:02 장시작전(20분지연) close =2분기 연결기준 잠정 매출 255억원, 영업이익 56억원

◆ 아미코젠 아미코젠 092040 | 코스닥 증권정보 현재가 39,850 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 40,400 2020.08.05 08:02 장시작전(20분지연) close =2분기 연결기준 잠정 매출 303억원, 영업이익 19억원

◆ 베셀 베셀 177350 | 코스닥 증권정보 현재가 3,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,485 2020.08.05 08:02 장시작전(20분지연) close =20억원 규모 전환사채 발행 결정

◆ 모트렉스 모트렉스 118990 | 코스닥 증권정보 현재가 3,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,425 2020.08.05 08:02 장시작전(20분지연) close =80억원 규모 전환사채 발행 결정

