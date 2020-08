구로구, 2021학년도 온라인 대입 수시설명회 개최

8일 오전 9시부터 구 홈페이지 또는 유튜브로 누구나 시청 가능... 자기소개서 작성법·1대1 상담 등 다양한 화상 강의 프로그램도 마련

[아시아경제 박종일 기자] 구로구(구청장 이성)가 코로나19 예방을 위해 2021학년도 대입 수시 설명회를 온라인으로 개최한다.

구로구는 실내 공간에서 한정된 인원을 대상으로 실시했던 예년과 달리 올해는 온라인이라는 환경을 활용해 수시 설명회를 진행하고 원하는 이는 누구나 시청할 수 있도록 했다고 5일 밝혔다.

온라인 대입 수시설명회는 7일 오전 9시부터 시청 가능하다. 구 홈페이지 또는 유튜브에 접속하면 된다.

강의는 비상교육 이치우 입시평가 소장이 진행한다. 2020 상반기 수능 모의 평가 결과 분석, 2021학년도 대학별 수시전형 요강 분석, 주요 대학 지원 전략 등에 대해 설명한다.

참여자는 동영상 시청 후 구청 홈페이지 게시판 하단 또는 유튜브를 통해 시청소감을 댓글로 등록할 수 있다. 자료집은 7일부터 구 홈페이지에서 다운로드 받을 수 있다.

구로구는 이외에도 수시를 대비해 자기소개서 작성, 개별 상담, 논술 특강, 면접 준비 등 다양한 지원 프로그램을 운영한다. 자기소개서 작성법 특강과 1대1 상담은 13일까지, 대학진학 개별 집중상담은 17일까지, 논술 특강은 19일까지, 면접 이론특강 및 실전모의 면접 온라인 강의는 9월1일부터 23일까지 모집한다.

프로그램별로 논술 특강은 인문·수리 각 20명, 기타 프로그램은 수험생 100명을 선착순 모집한다. 강의는 논술 특강은 대면, 기타 프로그램은 온라인으로 진행한다.

자세한 사항은 구로학습지원센터 홈페이지에서 확인할 수 있다.

구로구 관계자는 “복잡한 입시제도에 맞는 전략을 세우는 것이 무엇보다 중요하다”며 “코로나19로 강의 진행에 제약이 많은 상황이지만 온라인 등 다양한 방법을 활용해 관내 수험생들 입시 준비에 도움이 될 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr