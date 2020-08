외교부, 코로나19 시대 '남아시아 보건·빈곤퇴치 협력 방안' 모색

[아시아경제 임철영 기자] 한-남아시아지역협력연합(SAARC) 파트너십 세미나가 3일 외교부 아시아태평양국과 한국외대 인도연구소의 공동 주최로 개최됐다고 외교부가 4일 밝혔다. 세미나에는 8개국 남아시아지역협력연합(SAARC) 회원국 대표들이 참석했다.

외교부는 남아시아지역 국가들과 우리나라의 파트너십 발전상을 조망하고 미래 협력 방향에 관한 논의를 증진하고자 2010년부터 매년 SAARC 8개 회원국(인도, 파키스탄, 방글라데시, 스리랑카, 네팔, 부탄, 아프가니스탄, 몰디브) 정부 인사 및 전문가들을 초청해 '한-SAARC 파트너십 세미나'를 개최해오고 있다.

세미나는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 여파로 외국 인사들의 방한이 여의치 않은 점을 감안해 SAARC 회원국 본부 인사의 영상 발표와 우리측 및 주한 SAARC 회원국측 인사간 자유토론을 실시간 중계하는 형식으로 진행됐다.

세미나에는 SAARC 회원국 외교 및 보건부 고위 인사, 주한SAARC 회원국 인사 및 한국외국어대학교 인도연구소를 비롯한 국내외 주요 싱크탱크와 학계 인사들이 참석해 우리나라와 남아시아지역 간 코로나19 보건·방역 협력과 빈곤 퇴치 협력 방안에 대해 심도 있게 논의했다.

SAARC측 인사들은 우리 의료진의 뛰어난 역량이 이끌어낸 방역 성과를 극찬하고 K-방역의 남아시아 지역으로의 적용 및 확대를 기대했고 코로나19가 야기한 불평등과 빈곤 문제에 대한 한-남아시아간 협력 방안에 관심을 표명했다.

우리측 인사들은 남아시아 지역의 특수성을 고려한 세심한 보건·방역 협력이 필요하다는 사실에 공감하는 한편 코로나19 시대의 취약 계층 보호를 위한 다양한 사회 안전망 제도?긴급 고용안정지원금 ?소상공인 지원 등을 소개하였습니다.

외교부 당국자는 "코로나19가 가져올 사회·경제적 불평등 문제에 대한 국내외적인 관심이 고조되고 있는 가운데 개최된 이번 행사는 코로나19로 인해 보건 및 빈곤 문제가 대두되는 남아시아 지역과 우리측의 감염병 대응 및 사회 안전망 확충 경험을 공유하고, 한국과 남아시아의 공영 방안을 제고할 수 있는 계기가 된 자리로 평가된다"고 설명했다.

