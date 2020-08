[아시아경제 이관주 기자] 장하연(54) 경찰청 차장이 4일 신임 서울지방경찰청장으로 내정됐다.

전남 목포 출신으로 목포고와 경찰대(5기)를 졸업하고 1989년 경위로 임용됐다.

광주지방경찰청 정보과장과 경찰청 정보4과장, 경찰청 정보국장을 지내며 경찰 내 대표적인 '정보통'이자 '기획통'으로 분류된다. 이밖에도 청와대 국정상황실 파견, 광주지방경찰청장 등 주요직을 두루 거쳤다.

지난해 12월 치안정감으로 승진해 경찰청 차장으로 수사권조정, 경찰개혁 등 굵직한 과제에서 제 역할을 다했다. 온화하면서도 강단 있는 리더십을 갖췄다는 평이다.

▲전남 목포 ▲경찰대(5기) ▲연세대 행정대학원 ▲광주청 정보과장 ▲곡성서장 ▲경찰청 수사구조개혁팀 ▲경찰청 정보4과장 ▲성동서장 ▲전주완산서장 ▲전북청 1부장 ▲청와대 국정상황실 파견 ▲경찰청 정보국장 ▲광주청장 ▲경찰청 차장

