B1A4 공찬 "모태 솔로?…사실 연애하고 있다" 최초 고백

[아시아경제 김봉주 인턴기자] B1A4 공찬이 최근 연애하고 있음을 밝혔다.

4일 방송될 MBC에브리원 '비디오스타'의 녹화에서 공찬은 "사실 연애하고 있다"라고 고백했다.

그간 모태솔로라고 밝혀왔던 공찬의 고백에 모두가 놀라워하는 반응을 보였다.

아울러 공찬은 순천에서 오이 농사 중인 조부모님의 근황을 전하기도 했다.

과거부터 피부의 비밀은 공찬 오이라고 밝혀왔던 공찬은 연예계 지인들에게 할아버지가 키운 오이를 선물하는 등 오이 예찬을 펼쳐왔다.

이에 MC들이 "오이를 가져왔냐"고 묻자 공찬은 "공찬 오이가 폐업했다"며 조부모님이 농장을 접었다고 밝혔다.

드라마 '연애는 귀찮지만 외로운 건 싫어!'에서 보드가드 역을 맡게 된 공찬은 드라마 출연을 앞두고 운동으로 2kg을 찌운 일화를 공개하기도 했다. 이어 본인이 먹어도 안 찌는 체질이며, 심지어 먹는 걸 귀찮아한다고도 밝혔다.

