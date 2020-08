[아시아경제 이현주 기자] 세종대학교 비교과통합지원센터는 지난달 22일 '비교과프로그램 우수후기 공유회'를 진행했다고 4일 밝혔다. 이날 학생들은 참여 비교과프로그램을 영상, 프레젠테이션 등 다양한 방법으로 소개하고 참여 후기를 발표했다. 공모전은 총 57명의 학생이 참가했으며 이 중 우수상 5명, 장려상 10명이 수상했다. 상금은 우수상 수상자에게는 20만 원, 장려상에게는 10만 원이 지급됐다.

