전남 직업계고 학생 10명, 교육공무원 ‘최종 합격’

3일 전남도교육청에 따르면 발표된 최종 합격자는 ▲목포공업고 시설(건축) 2명 ▲순천공업고 공업(일반기계·일반전기) 2명 ▲여수석유화학고 공업(일반기계) 1명 ▲여수정보과학고 조리 4명 ▲전남조리과학고 조리 1명 등 특성화고 졸업(예정)자 10명이다.

지난해 공무원 공채 시험에서도 전남도 지방직 41명, 전남도교육청 지방직 14명, 국가직 9급 19명, 서울시 공무원 1명으로 등 총 75명과 부사관 61명이 합격한 데 이어 전남 직업계고 학생들의 공무원 진출이 잇따르고 있다.

인사혁신처는 올해 고졸 출신(국가직)으로 행정직 169명, 기술직 76명 총 245명을 전국 단위로 선발할 예정이며 내달 26일 필기시험이 예정돼 있다.

지난해 1월 25일 발표한 정부의 고졸 취업 활성화 방안에 따르면 2022년까지 고졸 출신 국가직 공무원은 20%, 지방직 공무원은 30%까지 늘어날 전망이다.

이현희 미래인재과장은 “전남 직업계고는 학생들의 취업의 질 향상을 위해 부단히 노력하고 있다”며 “더 많은 학생이 자신의 적성에 맞는 진로를 찾아 취업할 수 있도록 고졸 취업문화 확산 및 취업역량 강화에 최선을 다해 지원하겠다”고 말했다.

