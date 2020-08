[아시아경제 이민지 기자] EY한영은 EY컨설팅 법인의 신임 대표로 김정욱 EY한영 전 어드바이저리 본부장을 임명했다고 4일 밝혔다.

이는 컨설팅 조직의 전문성과 대외 위상을 강화하기 위한 결정이다. EY컨설팅 법인 대표 자리는 EY한영 대표가 겸직했다.

김 신임 대표는 25년 이상의 컨설팅 경험을 보유한 전문가로, 지난 2017년 EY한영에 합류했다. 김 신임 대표는 주로 첨단 기술 분야에서 전문성을 발휘해 왔다. EY한영 어드바이저리 본부장으로서 그는 어드바이저리 본부의 연간 20% 이상의 매출 성장세를 견인하며 EY한영 컨설팅 부문을 시장의 선두주자로 성장시켰다.

