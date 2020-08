혼다코리아, ‘2020 썸머 프로모션’ 실시

[아시아경제 성기호 기자] 혼다코리아가 8월 한달 간 혼다 자동차 구매 고객을 대상으로 ‘2020 썸머 프로모션’을 실시한다고 4일 밝혔다.

혼다 자동차 전 차종 대상 모든 구매 고객에게는 엔진오일 및 엔진오일 필터를 평생 동안 무상으로 교환할 수 있는 ‘평생 엔진오일’ 쿠폰을 지급하여 고객이 차량을 오래도록 안심하고 이용할 수 있도록 지원한다.

특별히 여름 휴가철 맞아 어코드 터보 또는 오딧세이 구매 시에는 어코드 터보 500만원, 오딧세이 400만원의 통 유류비 지원 혜택도 추가로 제공한다.

재구매 고객일 경우 전 차종 50만원 할인, 뉴 CR-V 터보를 구매하는 고객은 50만원 추가 할인이 적용돼 총 100만원 할인 혜택을 받을 수 있다.

더불어 혼다코리아는 여름 휴가철을 맞아 어코드 터보, 오딧세이, 뉴 CR-V 터보 등 3개 차종 대상으로 8월 한달 간 고객 시승 이벤트를 실시한다. 오는 8월 7일부터 혼다코리아 공식 홈페이지를 통해 신청 가능하다. 전국 혼다 자동차 전시장 방문객에는 명품 브랜드 에르메스 어메니티 세트를 증정하고, 시승 고객 중 추첨을 통해 푸짐한 경품도 제공한다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr