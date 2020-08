법무부, 6일 검찰인사위 개최…이르면 당일 검찰 고위간부 인사

[아시아경제 김형민 기자] 법무부가 단행하려는 검찰 고위간부 인사내용이 정당한지를 논의하는 검찰인사위원회가 오는 6일에 열린다. 인사도 이르면 당일 발표될 것으로 보인다.

4일 법조계에 따르면 법무부는 오는 6일 정부과천청사에서 검찰인사위를 열고 검찰 고위 간부의 승진 및 전보 인사를 논의한 뒤 이르면 당일 오후 인사를 낼 예정이다.

이번 인사위는 법무부가 지난달 30일에 열기로 했다가 하루 전날 취소한 뒤 1주일 만에 열리는 것이다.

사법연수원 27~28기의 검사장들이 이번 인사에서 승진할 것으로 보인다.

현재 검사장급 이상 중 서울·부산고검장, 서울남부지검장, 인천지검장, 대검 인권부장, 서울·대전·대구·광주·부산고검 차장, 법무연수원 기획부장 등 11자리가 비어 있다. 검사장급인 고검 차장은 2~3석 비워둘 가능성도 있다.

법무부는 검사장급 이상 인사가 마무리되면 이달 내 중간 간부 인사도 단행할 방침이다.

앞서 지난 1월 인사에서는 연수원 26기(3명)와 27기(2명)가 검사장이 됐다.

검찰인사위는 11명으로 구성된다. 법무부 차관을 지낸 이창재 변호사가 위원장이다. 검사 3명과 판사 2명, 변호사 2명 등 법조인 이외에 법학 교수 2명과 외부 인사 2명 등이 참여한다. 판사 2명은 신규 임용 시에만 참석한다.

한편 추미애 법무부 장관은 이번 인사와 관련해 윤석열 검찰총장의 의견을 아직 듣지 않은 것으로 전해졌다.

김형민 기자 khm193@asiae.co.kr