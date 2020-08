김해시도시개발공사 장선근 사장 취임 1주년…"사회적 가치 실현"

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] 경남 김해시도시개발공사 장선근 사장이 취임 1주년을 맞았다.

장선근 사장은 이와 관련 "지역개발 사업을 통한 경영수익 창출, 환경시설 및 체육시설 등 수탁 시설물의 안정적인 유지관리, 활기찬 조직문화 조성, 올바른 노사 협력 문화를 정착시켜 시민중심의 지방공기업을 만들 것"이라며 포부를 밝혔다.

지난해 8월 1일 취임한 제4대 장선근 사장은 지난 1년 동안 '경영혁신과 시민중심의 일류공기업 육성'이라는 경영방침을 뿌리내리는 데 주력해 왔다. ▲경영 수익 창출 ▲고객 만족 실현 ▲시설 안전 관리 ▲조직 결속 강화 ▲청렴 문화 정착이라는 5개 분야의 중점 추진 과제를 토대로 다양한 성과를 창출했다.

장 사장은 "체육·환경시설의 안전사고 없는 완벽한 운영, 지역 일자리 창출 노력과 지역사회 공헌활동의 활성화로 사회적 가치 실현과 공기업으로서 사회적 책무를 다하고 있다"면서 "청렴 윤리 실천과 클린 공사 구현을 위해 앞장서겠다"고 다짐했다.

영남취재본부 강우권 기자 kwg1050@asiae.co.kr