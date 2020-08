장경희 광진구의원 공무원 뽑은 ‘베스트 구의원’ 선정

[아시아경제 박종일 기자] 광진구의회 장경희 의원이 광진구 노조 주관 ‘2020년 광진구지부 전 직원 설문조사’에서 공무원이 뽑은 베스트 구의원으로 선정됐다.

광진구지부가 실시한 이번 설문조사는 지난 6월15일부터 19일까지 1주간 광진구청 전 직원을 대상으로 무기명 설문지를 배포한 후 직접 수거하는 방식으로 진행됐다.

2016년도 이후 4년만에 부활한 이번 시상은 베스트 구의원 1명 선정을 비롯 베스트 과장(5급) 및 팀장(6급)도 함께 선정됐다.

베스트 구의원으로 선정된 장경희 의원은 제8대 광진구의회 구의원으로 제8대 전반기 기획행정위원회 부위원장 및 2019년도 행정사무감사위원장·2019회계연도 결산예결위원장 등을 역임했다.

또 초선의원임에도 불구, 논리적인 질의와 철저한 준비로 열정적인 의정활동에 임함은 물론 직원 상호존중과 소통의 자세로 광진구 공무원들의 귀감이 된 점이 높은 평가를 받았다.

장경희 의원은 “의회와 집행부는 주민복리증진과 지역발전을 위해 함께 가야 할 구정운영의 동반자라고 생각한다”며 “겉으로는 달라 보일 수 있지만 구민을 위한 지향점은 결국 두 기관이 언제나 같다고 생각한다. 구 발전을 위해 집행부와 의회 간 긴밀한 협력과 소통이 어느 때보다 중요하다”며 “그런 의미에서 공무원들이 직접 선정한 상을 받게 돼 더욱 뜻깊고 감사하다“고 수상 소감을 밝혔다.

광진구지부는 3일 오후 광진구의회 의장실에서 직원들의 존경과 감사의 마음을 담은 감사패를 장경희 의원에게 전달하며 베스트 구의원 선정을 함께 축하했다.

