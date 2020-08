[아시아경제 박종일 기자] 이동진 도봉구청장은 3일 계속되는 집중호우로 인해 피해가 발생할 수 있는 산사태 위험지역, 하천, 건축공사장 등을 긴급 순찰하고 현장 대응 상황을 살폈다.

이날 이동진 도봉구청장은 “침수 및 산사태 지역에 대한 집중 점검과 선제적 대응으로 주민들의 안전을 지키는데 모든 행정력을 동원해 달라”고 말했다.

