김영록 전남지사, 산사태 취약지역 ‘일제점검’ 특별지시

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 김영록 전남도지사가 산사태 취약지역 2361개소를 대상으로 일제점검을 특별 지시했다.

3일 전남도에 따르면 이날부터 6일까지 태풍과 집중호우로 산사태 발생을 대비하기 위해 시·군과 합동으로 일제점검에 착수했다.

이를 위해, 집중호우 시 붕괴위험 시설지에 대한 배수로 정비 등을 응급조치한 뒤 상황발생 시 산사태현장예방단(도, 22개 시·군 52명)을 생활권 중심의 취약지역에 고정배치해 위험시설물 집중관리와 피해지에 대한 신속복구에 나서기로 했다.

도는 산사태 종합대책기간 동안, 산림휴양시설 이용자에 대한 기상예보상황 알림, 계곡부 야영 및 무리한 산행 자제 안내방송 실시와 단속 등 안전사고 예방에 따른 비상 대응체계를 구축하고 나섰다.

박현식 전남도 동부지역본부장은 “경사면에서 갑자기 물이 솟구치거나 잘 나오던 지하수가 멈추고, 산간지역에 바람이 없는데 나무가 심하게 흔들리는 현상은 산사태 발생 징후다”며 “산사태 등 재해 발생 시 지역주민들은 신속히 안전한 곳으로 대피해야 하며 119 또는 시·군 재난상황실에 즉시 신고해 달라”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr