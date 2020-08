소방청, 내부 인원 수색 나서

[아시아경제 이현주 기자] 경기 가평군 가평읍에 위치한 한 팬션에서 토사가 덮쳐 3명이 매몰된 것으로 추정된다.

소방청은 가평군 가평읍 산유리 스카이라운지 팬션에서 토사가 흘러 내려 내부 인원 3명이 매몰돼 수색을 벌이고 있다고 3일 밝혔다.

매몰자에 대한 구조 소식은 아직까지 전해지지 않고 있다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr