7월 서울 집값 폭주…잇따른 대책실패에 '패닉바잉'

서울 주택 0.71%, 아파트 1.12% 올라

지난해 12월 이후 가장 높은 상승률

패닉바잉 영향…중저가 단지도 급등

[아시아경제 문제원 기자, 김유리 기자] 지난달 서울 주택가격 상승률이 전월의 5배에 달한 것으로 나타났다. 아파트값은 올해 최대폭으로 올랐다. 6ㆍ17 부동산 대책은 물론 7ㆍ10 대책마저 무주택자들의 '패닉바잉(공포에 의한 매수)' 현상을 막지 못한 것이다.

3일 한국감정원이 발표한 '전국 주택가격 동향조사'에 따르면 7월 서울 주택 가격은 이달 0.71% 오르며 전월(0.13%)에 비해 5배 이상 높은 상승률을 기록했다. 이는 12ㆍ16 대책으로 부동산 시장이 크게 출렁인 지난해 12월(0.86%) 이후 가장 높은 상승폭이다.

서울 아파트값은 전월 대비 1.12% 올랐다. 이 역시 지난해 12월(1.24%) 이후 7개월 만에 가장 큰 폭으로 상승한 것이다.

정부가 6~7월 잇따라 보유세 강화, 대출 제한 등 초강력 부동산 대책을 발표한 것이 오히려 시장에 악재가 됐다는 분석이다. 이번 한국감정원 조사는 지난 6월16일부터 지난달 13일까지 진행돼 6ㆍ17대책은 물론 7ㆍ10대책의 영향도 일부 반영됐다.

실제 서울의 경우 강남3구(강남ㆍ서초ㆍ송파구)와 마포ㆍ용산ㆍ성동구(일명 마ㆍ용ㆍ성) 등 고가 주택 밀집 지역은 물론 노원ㆍ도봉ㆍ강북(노ㆍ도ㆍ강), 금천ㆍ관악ㆍ구로구(금ㆍ관ㆍ구) 등 외곽지역의 중저가 아파트값까지 급등세를 보였다.

노원구 상계동 한신1차 53.96㎡(이하 전용면적)는 1월까지만 해도 2억8000만원대에 거래됐지만 지난달 말에는 3억4300만원으로 실거래가가 치솟았다. 연초 5억4500만원이었던 도봉구 창동 쌍용아파트 59.88㎡의 실거래가도 가장 최근 거래인 지난달 10일 6억4000만원까지 오르며 반년만에 1억원 가까이 뛰었다.

한국감정원측은 "서울은 노원ㆍ도봉구 등 강북지역 위주로, 경기도와 인천은 개발호재가 있거나, 상승폭이 적었던 중저가 단지 위주로 상승했다"고 분석했다.

시장에서는 서울 집값 상승률이 치솟은 이유로 정부 발표 이후 30~40대들의 패닉바잉이 커진 점을 들고 있다. 다주택자를 겨냥한 정부의 거래ㆍ보유세 강화가 강남권 집값을 잡기는 커녕 오히려 중저가 주택 값까지 끌어올리며 내집마련 문턱만 높였다는 것이다.

서울부동산정보광장에 따르면 지난 6월 서울 아파트 매매량은 1만5589건으로, 통계 집계 이래 세번째로 많은 수치를 기록했다.

앞서 2018년 9ㆍ13대책 직전 집값이 치솟았던 그해 8월에도 서울 아파트 매매 건수는 1만4966건으로 크게 늘었다. 이날 오전 기준 6218건을 기록 중인 7월 서울 아파트 매매량도 이달 말 집계가 끝나면 1만건을 넘을 가능성이 높다는 분석이다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr김유리 기자 yr61@asiae.co.kr