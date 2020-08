[아시아경제 김철현 기자] 위메프의 배달·픽업 서비스 위메프오가 KFC 모든 메뉴를 반값에 판매한다. 위메프오는 3일부터 7일까지 KFC 신메뉴 '커넬 통다리버거' 출시를 기념해 KFC 전 메뉴 50% 페이백 행사를 진행한다고 밝혔다.

오전 11시부터 밤 9시까지 혜택을 제공하는 이번 행사는 결제 금액(배달료 제외)의 50%를 위메프오 포인트로 돌려준다. 신용카드 및 유료포인트 '바로 결제' 주문으로만 참여 가능하다.

적립 받은 포인트는 위메프오에서 현금처럼 사용할 수 있다. 위메프오 배달·픽업 서비스뿐 아니라 여행·뷰티·레저 등 할인 티켓 서비스에서도 이용 가능하다. 송민주 위메프 O2O마케팅 팀장은 "위메프오에서 인기 많은 KFC의 신메뉴 출시를 기념해 파격적인 포인트 행사를 준비했다"고 말했다.

