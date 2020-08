이노비즈협회, 2000명 규모 일자리창출 지원

청년 디지털 일자리 사업 참여기업 모집

[아시아경제 김대섭 기자] 중소기업기술혁신협회(이노비즈협회)는 전국 1만8500여개 이노비즈기업을 대상으로 디지털 분야 일자리 창출을 지원한다고 3일 밝혔다.

이노비즈협회는 정부의 '청년 디지털 일자리 사업'에 참여할 이노비즈기업을 모집한다. 이노비즈기업을 통해 2000명 규모로 일자리 창출을 지원할 계획이다.

청년 디지털 일자리 사업은 청년층에게는 실무 경험을 바탕으로 지속 근무 또는 연관 분야 취업을 촉진하고, 기업에는 실질적인 부가가치를 창출토록 지원하는 것을 목적으로 한다.

참여 기업은 총 4개의 정보기술(IT) 관련 직무 유형 내에서 채용계획서를 작성한 후 이노비즈협회로 제출하고, 승인된 채용계획에 따라 채용을 진행하면 된다. 채용 후 1인당 월 최대 180만원의 인건비와 간접노무비 10만원을 6개월 동안 30명 한도 내에서 지원받을 수 있다.

단, 사업 신청 1개월 전부터 채용일까지 감원이 있는 기업, 채용계획서 승인 전에 채용한 인력은 지원 대상에서 제외된다.

청년 디지털 일자리 사업에 참여를 희망하는 기업은 워크넷 홈페이지에서 운영기관을 '중소기업기술혁신협회'로 지정해 신청할 수 있다. 이노비즈협회는 전국 8개 지회와 공동으로 이노비즈기업들의 참여를 유도할 예정이다.

조홍래 이노비즈협회 회장은 "코로나19로 인해 하반기 중소기업의 청년고용 위축이 예상되지만 이번 사업을 통해 이노비즈기업의 인력난 해소에 많은 보탬이 될 수 있을 것"이라고 말했다.

