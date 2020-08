롯데카드, 세트 카드 시스템 도입한 '로카' 시리즈 출시

[아시아경제 오현길 기자] 롯데카드는 업계 최초 세트 카드 시스템 도입한 '로카(LOCA)' 시리즈를 출시했다고 3일 밝혔다.

모든 곳에서 할인 및 적립을 받을 수 있는 범용 혜택 카드 'LOCA' 카드 3종과 자주 이용하는 곳에서 더 큰 할인을 받을 수 있는 맞춤형 혜택 카드 'LOCA for(포)' 카드 5종으로 구성된다.

LOCA 1종과 LOCA for 1종을 발급 받으면 두 카드의 전월 실적을 합산해 한 카드의 실적만 달성해도 두 카드의 혜택을 모두 누릴 수 있다. 할인 받은 실적이나 금융서비스 이용 실적도 이용실적에 포함시켜 고객이 더 쉽게 카드 혜택을 받을 수 있도록 할 계획이다.

본인의 소비패턴에 맞는 시리즈 세트를 선택해 발급받으면 롯데카드가 맞춤형 혜택을 알아서 제공한다. 카드별 실적 조건을 계산할 필요가 없다는 것이 롯데카드의 설명이다.

아울러 슬기로운 카드생활을 돕는 '카드 매니저' 서비스도 선보인다. 롯데카드 라이프 앱이나 홈페이지에서 빅데이터 분석을 통해 고객 소비패턴에 맞는 다양한 맞춤 정보와 팁을 제공한다.

롯데카드는 향후 신개념 스마트 카드론 '마이너스 카드'도 선보일 계획이다. 은행의 마이너스 통장처럼 약정 기간 및 한도 내에서 고정된 이자율로 자유롭게 이용 및 상환이 가능하며, 수시로 쓰고 갚아도 대출건수는 1건으로 잡히는 것이 특징이다.

조좌진 롯데카드 대표는 "말 그대로 카드에 '미친(스페인어로 로카(loca))' 사람들이 만든 전문적인 카드, 가장 좋은 혜택을 제공하는 쓰기 쉬운 카드를 만드는데 집중했다"며 "고객은 본인의 소비패턴에 맞게 선택해 자유롭게 사용하기만 하면 실적이나 혜택은 알아서 챙겨주는 새로운 형태의 카드 라이프를 경험하게 될 것"이라고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr