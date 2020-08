동남권 메가시티 ‘창업경진대회’ 불붙었다

부산·울산·경남 예비창업 창업기업 218팀 지원 16대1 경쟁률

멘토링·심사 통해 최종 14팀 선정 … 동남권 창업분위기 ‘후끈’

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시·울산시·경남도가 동남권 창업 협력을 위해 올해 공동으로 처음 추진하는 ‘동남권 메가시티 창업아이디어 경진대회’가 흥행 ‘대박’을 예고하고 있다.

지난 28일 모집 마감한 결과 총 218팀이 지원해 16대1의 높은 경쟁률을 기록한 것으로 나타났다.

이 경진대회는 동남권 광역자치단체가 서로 협력해 수도권보다 열약 창업환경을 극복하고자 지난해 12월 제2회 동남권 상생발전협의회 실무협의에서 창업지원 신규과제로 채택돼 추진됐다.

이번 경진대회는 부산시·울산시·경남도가 지난 6월 29일 통합 모집 공고를 하면서 시작됐다. 서류·발표 심사(8월3일~24일), 맞춤형 교육 멘토링(9월8일~11일)을 거쳐 9월 22일 통합본선에서 최종 14팀(예비창업 7팀, 창업기업 7팀)을 뽑을 계획이다.

최종 선정된 14팀은 대상 1000만원(2팀), 우수상 700만원(6팀), 장려상 400만원(6팀) 등 총 1억원의 시상금과 함께 사업화 지원, 투자지원, 연계지원 등 각종 혜택을 받게 된다.

시상식은 11월 5일 그랜드머큐리앰배서더창원에서 개최될 예정이며, 당일 로켓피칭 및 동남권 창업생태계 활성화를 모색하는 토크 섹션도 진행된다.

김윤일 부산시 일자리경제실장은 “높은 경쟁률로 출발한 이번 대회가 동남권 창업 협력의 첫걸음으로서 침체한 부·울·경 지역창업 갈증을 해소해줄 것으로 기대한다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr