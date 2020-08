▶이영일씨 별세, 이상훈(저축은행중앙회 홍보실장)씨 부친상=2일, 서울 성북구 뉴타운장례식장 7호실, 발인 4일 정오, 벽제승화원 02-909-4444.

