백악관, "대선 11월3일 열릴 것"

메도스 비서실장, 트럼프 대선 연기 주장 파장 진화

우편투표 비판에 주력

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 백악관이 올해 미 대선이 11월 3일 예정대로 열릴 것이라는 입장을 공식 확인했다.

마크 메도스 백악관 비서실장은 2일(현지시간) CBS방송 인터뷰에서 "우리는 11월 3일 선거를 치를 것"이라면서 트럼프 대통령이 대선을 연기하는 문제를 거론했을때 그는 우편투표에 대한 우려를 제기한 것이었다고 말했다.

그는 "(트럼프) 대통령이 승리할 것"이라면서 트럼프 대통령에 이어 우편투표의 문제점을 거듭 주장했다. 그는 "이 모든 것은 보편적인 우편투표라는 한가지 문제로 귀결된다"며 "이는 나라를 위해 좋은 아이디어가 아니다"라고 말했다.

그는 트럼프 대통령이 대선 연기 가능성을 거론한 것이 책임감 있는 태도냐는 질문에 "그것은 의문형이었다"라고 즉답을 피했지만 "대통령이 '우리가 100% 보편적인 우편투표를 도입할 경우 (선거당일인) 11월 3일 결과를 얻을 수 있을까'라고 말하는 것은 책임감 있는 것"이라고 두든했다.

메도스 비서실장은 이번 대선에서 우편투표를 전면 도입할 경우 선거 결과가 내년 1월3일이 되도 나오지못할 것이라고 주장했다.

앞서 트럼프 대통령은 지난달 30일 "보편적인 우편 투표(바람직한 부재자 투표를 이야기하는 것이 아니다) 도입으로 2020은 역사상 가장 오류가 있고 사기 치는 선거가 될 것"이라면서 "사람들이 적절하고 안전하고 무사히 투표할 수 있을 때까지 선거를 미룬다???"며 질문을 던지는 형식으로 대선연기론을 제안하는 트윗을 날려 워싱턴 정가를 발칵 뒤집어 놓은 바 있다.

메도스 비서실장은 이날 인터뷰에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태에 따른 추가 경기부양안 협상과 관련, "조만간 해결책이 나올 것이라는데 낙관적이지 않다"고 말했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr