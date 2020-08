'비긴어게인' 수현, 크러쉬와 호흡 자랑 "오빠의 눈빛이 멜로"

[아시아경제 김정호 객원기자] 악동뮤지션 수현이 크러쉬의 호흡을 자랑했다.

2일 방송된 JTBC '비긴어게인 코리아'에서는 서울 도심 속 위치한 식물원의 비밀 정원에서 버스킹을 진행했다.

가수 소향도 몸을 일으키게 만든 댄스 파티부터 크러쉬, 이수현의 감미로운 듀엣무대까지 다채로운 매력으로 관객들의 눈과 귀를 사로잡았다.

이에 대해 수현은 "듀엣을 할때마다 오빠 눈빛이 '멜로 눈빛'이다. 꿀이 뚝뚝 흐른다. 받을 수 있을 것 같다. 눈에서 너무 꿀이 떨어졌다"고 밝혔다.

이후 멜로 눈빛의 증거들이 대거 공개됐다.

크러쉬는 "왜 그러죠? 저는 모르죠 당연히. 사람이 눈을 봐야 서로 확신이 들어야 할 거 아니에요. 그런 걸 확인하려고 하는 것 같아요. 남자들이랑 해도 그래요. 지코랑 저랑 할때도 처음부터 끝까지 둘만 봐요"라고 말해 웃음을 자아냈다.

한편, 비긴어게인 코리아는 매주 일요일 오후 11시 방송된다.

