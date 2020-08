광주신세계, 해남군 농수특산물 직거래 행사 전개

6일까지 본관 지하 1층 식품 행사장서

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] ㈜광주신세계(대표이사 이동훈)가 오는 6일까지 본관 지하 1층 식품 행사장에서 해남군 농수특산물 직거래 행사를 진행한다.

2일 광주신세계에 따르면 이번 직거래 행사는 지난 5월에 코로나19로 판매에 어려움이 있는 농어가와 중소업체의 판로확대를 위해 전남도와 업무협약을 체결한 것에 따라 추진됐다.

이번 행사 주요 품목으로는 코로나로 지친 몸과 마음, 면역력을 쑥쑥 키워주는 여름철 대표간식 해남 고구마로 일반 고구마 보다 두 달가량 일찍 선보인다.

진율미는 지난 2016년 국내 육종된 밤고구마 품종으로 맛이 부드럽고, 당도 또한 꿀고구마 못지않게 높아 여름철 소비자 입맛을 사로잡고 있다.

특히 면역력을 높여주는 대표 농산물로 코로나19 확산 이후 올해 상반기 고구마 보관물량이 조기에 매진될 정도로 인기 상종가를 달리고 있다.

그리고 최근 라이브커머스를 통해 해남 불로 구운 군고구마가 시작한 지 30분 만에 8000개를 완판하는 큰 인기를 끌기도 했다.

해남에서 품질 좋은 고구마를 수확해 선별 작업을 통한 저온창고에서 한 번 더 숙성해 화염터널식직화구이로 오랫동안 구운 후 영하 40도에서 군고구마 그대로 급냉해 아이스팩과 박스로 신선하게 포장하는 해남 최고의 불로 구운 군고구마를 판매할 예정이다.

햇고구마와 불로 구운 군고구마를 비롯해 고구마말랭이, 미니밤호박, 보리쌀, 참기름, 곱창돌김 등 청정 해남에서 생산한 다수의 농·특산물을 판매한다.

광주신세계는 전남에서 생산되는 우수 농수축산물을 광주전남에서 전국으로 판매 확대할 수 있는 계기를 만들어 지역에서 현지법인으로써의 역할 충실히 이행하고 있다는 평가를 받고 있다.

지난 4월과 5월 전남도와 손을 잡고 우수 농수특산물 직거래 상생장터를 시작으로 6월에 신세계 대구점, 7월에는 강남점에서 행사를 전개했다.

