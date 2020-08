중부지역에 집중호우 특보가 발령된 2일 서울 송파구 탄천이 많은 양의 비로 수위가 높아지며 관광버스 전용주차장에 주차돼있던 차량이 이동하고 있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.