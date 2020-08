청년 1만1700명 신규채용 지원…中企 디지털 경쟁력

월 최대 180만원 인건비

[아시아경제 김대섭 기자] 정부가 포스트 코로나에 대비해 '청년 디지털 일자리 사업'과 '청년 일경험 지원 사업'을 추진한다. 중소벤처기업부가 추천한 특화분야 운영기관을 통해 총 1만1700명의 청년 채용이 지원된다.

2일 중기부에 따르면 이번 사업은 청년에게 경력개발에 도움이 되는 기회를 제공해 정보기술(IT)분야 실무경험을 쌓아 관련 분야에 취업할 수 있게 촉진하려고 마련됐다. 중소기업의 디지털 전환과 경쟁력 확보에 기여할 것으로 기대된다.

청년 디지털 일자리 사업은 IT를 활용한 직무에 청년을 채용한 기업에 대해 월 최대 180만원의 인건비와 간접노무비 10만원을 최대 6개월까지 지원한다. 청년 일경험 지원 사업은 청년에게 일을 경험할 수 있는 기회를 부여하는 기업에 대해 월 최대 80만원의 인건비와 관리비를 8만원 한도 내에서 6개월까지 지원한다.

중기부는 청년을 신규로 채용하는 5인 이상 중소기업 중 인공지능(AI), 소프트웨어, 스마트 서비스 등 분야의 기업 등을 특화분야로서 중점 지원한다. 중기부가 추천한 특화분야 운영기관은 창업진흥원, 벤처기업협회, 지능정보산업협회 등 총 10개 기관으로 13개 분야에 청년 채용을 지원할 계획이다.

참여를 희망하는 중소기업은 워크넷 누리집 홈페이지를 통해 특화분야 운영기관을 지정하고 신청해야 한다. 운영기관은 신청기업의 자격을 심사해 지원 여부를 결정한다.

최원영 중기부 일자리정책과장은 "최근 취업 절벽이라는 말이 있을 정도로 청년층의 고용 상황이 좋지 않은데 이번 사업을 통해 AI, 소프트웨어 등 유망 기술 분야의 벤처ㆍ스타트업과 제조 중소기업 등이 청년 채용 여력을 확보해 디지털 전환기에 적극적으로 대응할 수 있기를 기대한다"고 말했다.

김대섭 기자 joas11@asiae.co.kr