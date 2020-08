[아시아경제 권재희 기자] 미국 캘리포니아주 남부 지역에서 산불이 발생해 주민 1000여명이 대피하는 사건이 발생했다.

1일(현지시간) NBC에 따르면 미국 캘리포니아주 리버사이드 카운티에서 발생한 산불로 4125에이커(16㎢)의 산림이 타고, 주택 1채가 소실됐다.

현지 경찰은 사고 현장 인근 주민 1000여명에게 강제 대피령을 내렸다.

캘리포니아 소방당국은 200여명의 소방관을 투입하고, 헬기 등을 동원해 화재 진압에 나섰다.

미 기상청은 2일까지 이 지역에 덥고 건조한 날씨가 이어질 것이라고 보도하면서 산불 확산 가능성을 경고했다.

산불이 발생한 리버사이드 카운티는 이날 최고 기온이 섭씨 38도로 치솟았다.

리버사이드 카운티 소방서는 "내일 아침까지는 산불 확산을 막기위한 통제선을 일정 정도 구축할 수 있을 것으로 예상한다"고 밝혔다.

