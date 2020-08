롯데온, 추석 선물 설문조사…답변 고객에 엘포인트 쏜다

3~5일 진행

[아시아경제 차민영 기자] 롯데온이 3일부터 5일까지 사흘간 고객 대상 ‘추석 선물 트렌드 설문조사’를 진행한다고 2일 밝혔다.

설문에는 고향 방문 계획, 선물세트 구입 희망 채널, 주고 싶은 선물과 받고 싶은 선물 종류 및 가격대, 받고 싶은 이색 선물 등의 문항이 포함돼 있다.

설문조사 참여 고객 중 선착순 2000명에게는 엘포인트 1000점을 지급한다. 롯데온은 이번 설문 조사 결과를 추석 선물세트 운영방안에 적극 반영할 계획이다.

앞서 롯데온은 지난 7월 초에 ‘추석 대응 태스크포스팀(TFT)’을 구성했다. 추석 대응 TFT는 이번 추석에는 비대면(언택트) 문화가 이어지며, 과일과 육류 등 전통적인 식품 선물보다는 건강식품, 화장품, 잡화 등의 수요가 늘어날 것으로 예상하고 있다. 이전보다 온라인에서 구매하는 고객이 크게 늘어날 것으로 전망하고 추석 상품 준비에 박차를 가하고 있다.

지경 롯데e커머스 마케팅팀장은 “코로나19로 인해 이번 추석 분위기가 이전과는 상당히 다를 것으로 예상한다”며 “언택트가 추석까지 영향을 끼칠 경우 선물세트 수요의 상당부분이 온라인으로 넘어올 것으로 전망하고, 추석 선물세트 준비에 총력을 기울이고 있다”고 말했다.

한편, 롯데온에서는 이달 24일부터 사전 예약 판매를 시작하며 사전 예약 기간 선물세트 구매 시 추가 엘포인트 적립, 할인 쿠폰 등의 혜택을 제공한다.

