5일부터 기간산업 협력업체에 5조5000억 지원…대상기업은

[아시아경제 조강욱 기자] 내달 5일부터 기간산업 협력업체에 총 5조5000억원의 운영자금이 지원된다. 기간산업안정기금 지원대상 업종 내 협력업체가 지원 대상이다.

기간산업안정기금은 기간산업 협력업체 운영자금 지원프로그램 참여 17개 은행과 협약을 체결하는 등 주요 지원절차 수립을 지난달 31일 완료하고 5일부터 프로그램을 개시하기로 했다.

참여 은행은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 인한 경영상 어려움 해소에 필요한 운영자금(기존 은행권 대출 상환 금지)을 협력업체에 대출해준다. 기금은 대출채권을 기초로 유동화증권을 발행해 민간 등에 매각하는 구조이다.

협력업체에 대한 지원 규모는 최대 5.5조원이다. 이를 위해 기금은 이번 프로그램에 최대 1조원의 자금을 지원한다.

대상기업은 기안기금 지원대상 업종내 협력업체(중소?중견기업 대상, 개인사업자 제외)다. 특히 원청기업과 소관 부처 등이 협업해 산업생태계 유지에 필요하다고 선정한 업체가 대상이다.

협력업체는 기존에 대출거래 관계가 있는 은행 중 거래를 원하는 은행에서 프로그램 이용상담이 가능하다.

거래은행이 없는 경우 협력업체가 거래를 원하는 은행에 이용상담이 가능하다.

기간산업안정기금은 은행 명단(17개 협약체결 기관), 대출신청서(양식), 프로그램 내용 등은 8.3(월)일부터 기금 홈페이지(https://kisf.kdb.co.kr)에 게재될 예정이라고 밝혔다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr