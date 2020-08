[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 1일 오후 4시10분께 대구 동구 봉무동 경부고속도로 상행선 도동분기점 인근에서 15인승 승합차가 타이어 펑크로 전복됐다.

이 사고로 승합차에 타고 있던 10명 중 3명이 다쳐 인근 병원으로 이송됐다. 사고 직후 탑승자들은 모두 스스로 대피했으며, 사고 차량이 갓길에서 뒤집히면서 다행히 2차 사고로 이어지지는 않았다.

경찰은 조수석 쪽 뒷타이어가 펑크나며 차량이 뒤집혔다는 운전자의 진술 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사중이다.

